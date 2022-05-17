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Xiaomi анонсировала в России новый флагман POCO

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон POCO F4 GT
Фото: © Xiaomi

Xiaomi анонсировала в России новый флагман POCO F4 GT. Смартфон ориентирован на геймеров, оснащен фирменной системой охлаждения, игровой антенной снижающей задержки и поддерживает функцию быстрой зарядки HyperCharge.

Смартфон POCO F4 GT имеет 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 24001080 пикселей и частотой 120 герц, сообщается на официальном сайте Xiaomi. Он работает на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 1.

Оперативная память LPDDR5 и постоянная UFS 3.1 обеспечивают высокую скорость доступа к файлам, отзывчивую работу и плавную работу игр и воспроизведение видео. 

Смартфон имеет фирменную многослойную систему охлаждения LiquidCool Technology 3.0, обеспечивающую хорошие показатели терморегуляции, что позволяет использовать возможности процессора на максимум. Она комбинирует графеновые радиаторы и испарительные камеры.

POCO F4 GT использует технологию Multi-Link 5.0, позволяющую выбирать оптимальный тип соединения и поддерживать стабильное подключение к интернету, что полезно в играх и при просмотре контента. Она может автоматически и без перебоев переключаться между сотовой сетью и Wi-Fi. Специальная антенна сокращает задержки в играх.

За автономность отвечает двойной аккумулятор емкостью 4700 мАч. Технология HyperCharge позволяет зарядить его от 120 ваттной зарядки за 17 минут в режиме ожидания и за 27 минут во время игры. Зарядное устройство поставляется в комплекте со смартфоном.

Смартфон адаптирует зарядку при неиспользовании в ночное время суток. На протяжении ночи он поддержит уровень заряда в районе 80%, но к утру быстро дозарядится до конца. Для определения времени бодрствования POCO F4 GT самостоятельно соберет статистику использования. По заверению производителя это продлит срок службы аккумулятора.

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Смартфон поставляется в двух вариациях, версия с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб флеш-памяти стоит 55 990 рублей, более мощная модель 12/256 Гб продается за 65 990 рублей. POCO F4 GT представлен в трех цветах: желтом, серебристом и черном.


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