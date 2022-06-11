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Российскому спорту помогут азартные игры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин поручил до конца 2022 года закрепить понятие массового спорта в законодательстве об азартных играх.

Сейчас букмекеры должны переводить целевые отчисления только на развитие профессионального и детско-юношеского спорта. Президент поручил увеличить долю целевых отчислений от азартных игр, направляемых на развитие детско-юношеского спорта, сообщается на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Срок исполнения — 30 декабря 2022 года.

В прошлом году в России начал работать Единый регулятор азартных игр. По закону букмекеры должны переводить через него 1,5% выручки, но не меньше 30 миллионов рублей, на развитие спорта.

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pepelmetal

Ну сейчас наукраине обкатают и сделают ещё лучше

mosquito__2010

"Арестович: Идея Украины — это врать себе и другим, потому что если сказать правду, то рухнет все.".

corrector

"Немецкое тяжелое вооружение прибудет на Украину 22 июня.." 22 го, июня... ну тупые!

mosquito__2010

Эта американская истеричка под названием Президент США смешна до коликов ))). Это всё не я ! Это всё...