Российскому спорту помогут азартные игры

Президент России Владимир Путин поручил до конца 2022 года закрепить понятие массового спорта в законодательстве об азартных играх.

Сейчас букмекеры должны переводить целевые отчисления только на развитие профессионального и детско-юношеского спорта. Президент поручил увеличить долю целевых отчислений от азартных игр, направляемых на развитие детско-юношеского спорта, сообщается на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Срок исполнения — 30 декабря 2022 года.

В прошлом году в России начал работать Единый регулятор азартных игр. По закону букмекеры должны переводить через него 1,5% выручки, но не меньше 30 миллионов рублей, на развитие спорта.