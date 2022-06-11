Дуров анонсировал запуск Telegram Premium

Основатель платформы Telegram Павел Дуров официально анонсировал запуск платной подписки для своего мессенджера, она будет запущена в июне.

«В этом месяце мы представим Telegram Premium — план подписки, который позволит любому получить дополнительные функции, скорость и ресурсы», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что все существующие функции остаются бесплатными. Более того, даже не подписавшиеся на Telegram Premium пользователи получат некоторые преимущества платного тарифа.

Так, владельцы бесплатные аккаунтов смогут просматривать документы большего объема, мультимедиа и стикеры, отправленные пользователями платной подписки Premium.

Инсайдеры ранее сообщили, что премиальная подписка будет включать в себя удвоенные лимиты, загрузку файлов до 4Гб, более высокую скорость загрузки, конвертацию голосовых сообщений в текст, отсутствие рекламы, уникальные реакции, премиальные стикеры, расширенное управление диалогами.