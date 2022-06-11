НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Дуров анонсировал запуск Telegram Premium

Источник:
Sibnet.ru
458 0
Фото: © Yuri Samoilov

Основатель платформы Telegram Павел Дуров официально анонсировал запуск платной подписки для своего мессенджера, она будет запущена в июне.

«В этом месяце мы представим Telegram Premium — план подписки, который позволит любому получить дополнительные функции, скорость и ресурсы», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что все существующие функции остаются бесплатными. Более того, даже не подписавшиеся на Telegram Premium пользователи получат некоторые преимущества платного тарифа.

Так, владельцы бесплатные аккаунтов смогут просматривать документы большего объема, мультимедиа и стикеры, отправленные пользователями платной подписки Premium.

Инсайдеры ранее сообщили, что премиальная подписка будет включать в себя удвоенные лимиты, загрузку файлов до 4Гб, более высокую скорость загрузки, конвертацию голосовых сообщений в текст, отсутствие рекламы, уникальные реакции, премиальные стикеры, расширенное управление диалогами.

Еще по теме
Браузер Microsoft Edge получит облачное хранилище
Microsoft ограничит установку Windows 11 на жесткие диски
Windows 11 получила крупное обновление
Microsoft отказался покидать Россию
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
31.05.22, 17:52
3230
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
2141
0
Как сохранить сайт в PDF
Простой способ сохранить веб-страницу через опцию печати
28.05.22, 21:21
3870
2
Как создать виртуальный жесткий диск в Windows
Виртуальный жесткий диск удобен тем, что сам диск и данные, хранящиеся на нем, можно просто перенести на другой компьютер путем копирования одного файла
15.05.22, 14:17
5345
2
Быстрый серфинг: горячие клавиши для браузеров
Зная простые сочетания клавиш, можно использовать базовые функции веб-обозревателя без необходимости открывать настройки и искать нужный пункт
20.04.22, 11:14
7826
0
Как выбрать
Какой смартфон делает лучшие фотографии
02.06.22, 14:51
2309
0
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
8679
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
8837
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
13362
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
11921
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Загадочные объекты вылетели из черной дыры
Глава Nokia предрек закат эры смартфонов
Украина обстреляла территорию России из американских гаубиц
Превращение России в «технологический остров» предрекли в Кремле
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

D762

ваша династия клоунов, каких только номеров не придумает! сам-то, чем удивишь?

Disobedient

Казак казак настоящий запорожец. Усищи люлька с табаком хохол до дупы истинный украинец пан Бубочка прямо...

pepelmetal

Он ловко встанет раком когда время придёт, вот это номер будет

D762

Да он уже сейчас из это позиции пишет.