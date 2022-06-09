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Microsoft ограничит установку Windows 11 на жесткие диски

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft рекомендует OEM-производителям ПК и ноутбуков до 2023 года отказаться от жестких дисков в качестве основного устройства для загрузки Windows 11, следует из данных аналитиков Trendfocus.

В настоящее время в системных требованиях Windows 11 не прописан тип накопителя, который должен применяться для загрузки. Там говорится лишь о минимальном объеме — 64 ГБ. Однако данная информация в скором времени может быть изменена, предполагают эксперты.

Такая политика имеет смысл, так как твердотельные накопители намного быстрее жестких дисков. Однако негативным фактором является цена — стоимость жесткого диска на 1 ТБ эквивалентна цене SSD объемом 256 ГБ.

Microsoft хотела осуществить переход с HDD на SSD уже в этом году, однако из-за высоких цен его пришлось отложить. При этом аналитики не исключают, что в итоге корпорация вновь отложит введение такого требования.

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