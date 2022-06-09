Windows 11 получила крупное обновление

Крупное обновление операционной системы Windows 11 стало доступно инсайдерам на канале Release Preview.

Система Windows 11 22H2 станет общедоступной осенью 2022 года. Среди значимых изменений — новые папки в меню «Пуск», возможность перемещения панели задач и продвинутое голосовое управление.

Так, в новой сборке упрощен процесс взаимодействия с компьютером для людей с ограниченными возможностями. Голосовое управление позволяет набирать текстовые сообщений, запускать приложения, просматривать контент в браузере.

В качестве обоев рабочего стола теперь можно изображения из коллекции Spotlight. После активации этой опции в меню «Персонализация» на рабочем столе появится соответствующий ярлык, который можно использовать для смены обоев.

«Диспетчер задач» получил поддержку нового темного режима. Кроме этого, обновленный режим фокусировки избавит от надоедливых уведомлений и позволит пользователю сосредоточиться на выполнении поставленных задач.