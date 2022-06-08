Медведева высказалась о смене фигуристами спортивного гражданства

Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева высказалась, что российские СМИ и любители фигурного катания должны поддерживать отстраненных от международных турниров спортсменов, а не травить их за возможную смену гражданства.

Международный союз конькобежцев (ISU) 7 июня продлил отстранение россиян от участия в соревнованиях под эгидой организации до специального уведомления.

«Давление на спортсменов у наших СМИ и некоторых оголтелых любителей фигурного катания в крови. Не удивлюсь, если наши фигуристы начнут подумывать о смене гражданства только потому, что устанут от всего этого», — написала Медведева в телеграм-канале.

Она вспомнила, как сама неоднократно опровергала информацию о смене спортивного гражданства, когда переехала в Канаду тренироваться у Брайана Орсера.

Фигуристка считает, что нужно бороться за право дать российским спортсменам выступать под эгидой ISU, а также сосредоточиться на внутренних соревнованиях.

На этой неделе американский журналист Дэвид Лис сообщил, что дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис будет выступать за сборную США. Фигуристка прокомментировала это в соцсетях фразой: «Какие интересные новости мы узнаем про себя».