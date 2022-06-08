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Российский вратарь Шестеркин вошел в историю НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Global Look Press

Российский вратарь Игорь Шестеркин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», установил рекорд Национальной хоккейной лиги, сообщается на сайте лиги.

Шестеркин вошел в историю, сделав 616 сейвов за 18 матчей в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли. Ни одному из вратарей не удавалась достигнуть такого показателя быстрее.

В четвертом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ против «Тампа-Бэй Лайтнинг» Шестеркин совершил 27 сейвов. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Тампы». Единственную шайбу за «Рейнджерс» забросил российский форвард Артемий Панарин. В составе победителей отличился Никита Кучеров.

Счет в серии стал 2-2. Пятый матч состоится в Нью-Йорке в ночь на 10 июня. Победитель серии сыграет с лучшей командой Западной конференции — «Колорадо Эвеланш».

Шестеркин дебютировал в НХЛ в 2020 году, до этого играл в СКА. Хоккеист — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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