Стартовали продажи доступных флагманов Honor 70

Продажи смартфонов Honor среднего уровня Honor 70 и Honor 70 Pro стартовали в Китае. Эксперты ранее назвали новинки лучшими бюджетными камерофонами.

Базовый Honor 70 оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, в качестве процессора используется чип Snapdragon 778G+. Honor 70 Pro имеет 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и процессор MediaTek Dimensity 8000.

Младший смартфон из линейки получил основной блок камер, который включает объектив разрешением 54 мегапикселя, а также два дополнительных модуля. Honor 70 Pro оснащается новейшим датчиком Sony IMX800 на 54 мегапикселя, широкоугольным объективом и телеобъективом.

Новинки управляются операционной системой Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1. Honor 70 в базовой комплектации обойдется 405 долларов, Honor 70 Pro будет стоить 555 долларов.