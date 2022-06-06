Фигуристы Кацалапов и Синицина решили пожениться

Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов Никита Кацалапов сделал предложение руки и сердца партнерше Виктории Синициной. Она ответила согласием.

«Она сказала "Да!" Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его c собой и ждал тот самый момент», — написал Кацалапов в телеграм-канале, где выложил несколько фотографий события.

Синицина в свою очередь отметила, что «очень счастлива». Фигуристы уточнили, что предложение было сделано 22 мая.

Фото: © телеграм-канал Никиты Кацалапова

Синицина и Кацалапов катаются вместе с 2014 года, считается, что именно из-за любви фигурист оставил прежнюю партнершу Елену Ильиных.

На Олимпиаде в Пекине танцевальный дуэт завоевал золото в командном турнире и серебро в личном. Пара выиграла чемпионат мира 2021 года, дважды чемпионат Европы (2019, 2021). Кацалапов в паре с Ильиных завоевал бронзу Олимпиады 2014 года в Сочи и золото в командном турнире тех Игр.