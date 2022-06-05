Россиянин Александр Волков победил суринамца Жаирзиньо Розенстрайка в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе, прошедшем в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе.

Россиянин победил соперника техническим нокаутом в первом раунде. Бой Волков — Розенстрайк был главным на турнире. Сразу после поединка он заявил о желании провести бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе, которым на данный момент владеет американец Стипе Миочич.

«Это мое время, я очень рад и иду за поясом. Я много работаю над ударной техникой, но также и над борьбой. Знал, что мог закончить бой досрочно, я видел его лицо и понимал, что нужен хороший удар, чтобы его нокаутировать. Я в потрясающей форме, но потенциал еще есть», — цитирует ТАСС российского тяжеловеса.

Волкову 33 года. Он провел 45 поединков в смешанных единоборствах (ММА), в которых одержал 35 побед и потерпел 10 поражений. На счету 34-летнего Розенстрайка 12 побед и четыре поражения.