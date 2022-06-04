Футбольный клуб «Анжи» лишился профессионального статуса

Махачкалинский «Анжи» лишился статуса профессионального футбольного клуба, сообщается на сайте команды.

Апелляционный комитет Российского футбольного союза не допустил клуб к апелляции по получению лицензии на предстоящий сезон ФНЛ II, который является третьим по значимости дивизионом российского футбола.

Отсутствие у клуба лицензии означает автоматическую утрату клубом профессионального статуса. Отмечается, что «весь коллектив "Анжи» приложил все возможные усилия для прохождения процедуры лицензирования.

«Для погашения имеющихся задолженностей было приложено максимум усилий. К сожалению, без поддержки спонсоров и партнеров, их оказалось недостаточно», — говорится в сообщении клуба.

«Анжи» являлся клубом Российской премьер-лиги. Во времена, когда клубом владел бизнесмен Сулейман Керимов, в команде под руководством Гуса Хиддинка выступали мировые звезды— Роберто Карлос, Самюэль Это’о, Лассана Диарра.