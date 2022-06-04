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Футбольный клуб «Анжи» лишился профессионального статуса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Махачкалинский «Анжи» лишился статуса профессионального футбольного клуба, сообщается на сайте команды.

Апелляционный комитет Российского футбольного союза не допустил клуб к апелляции по получению лицензии на предстоящий сезон ФНЛ II, который является третьим по значимости дивизионом российского футбола.

Отсутствие у клуба лицензии означает автоматическую утрату клубом профессионального статуса. Отмечается, что «весь коллектив "Анжи» приложил все возможные усилия для прохождения процедуры лицензирования.

«Для погашения имеющихся задолженностей было приложено максимум усилий. К сожалению, без поддержки спонсоров и партнеров, их оказалось недостаточно», — говорится в сообщении клуба.

«Анжи» являлся клубом Российской премьер-лиги. Во времена, когда клубом владел бизнесмен Сулейман Керимов, в команде под руководством Гуса Хиддинка выступали мировые звезды— Роберто Карлос, Самюэль Это’о, Лассана Диарра.

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Топ комментариев

ponhik78

Очередной бред от иноСМИ!!! В оригинале статьи утверждается что эти специалисты изучили обломки ракеты...

ponhik78

Вспомнилась прочитанная когда то фраза))) Американские самолёты-невидимки невидимы только для американских...

Asd10

Ну... Может потому, что ВПК Америки налогоплательщикам лапшу через СМИ вешает?

Asd10

А что там у нас веревочкой подвязано, на пластилин прилеплено и палочкой притыкнуто фик догадаетесь....