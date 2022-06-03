ЕС ввел санкции против основателя «Яндекса»

Евросоюз внес в санкционный список основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС перечне ограничений, включенных в шестой пакет санкций против России.

Волож назван в документе «крупным бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства Российской Федерации».

Также указывается, что как основатель и генеральный директор компании Yandex, он материально или финансово поддерживает правительство РФ и тем самым несет ответственность за поддержку действий по дестабилизации Украины.

Сразу после публикации санкционного списка компания «Яндекс» объявила о том, что Аркадий Волож покинет пост гендиректора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках».

В компании добавили, что считают решение Еврокомиссии несправедливым, однако уверены, что оно не повлияет на операционную деятельность «Яндекса», так как Волож не является контролирующим акционером.

«Миллионы наших пользователей продолжат искать и находить информацию, пользоваться сервисами такси и доставки товаров, еды и лекарств, смотреть кино, слушать музыку, учиться и делать многое другое с помощью "Яндекса"», — отметила компания.