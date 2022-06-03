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ЕС ввел санкции против основателя «Яндекса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Евросоюз внес в санкционный список основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС перечне ограничений, включенных в шестой пакет санкций против России.

Волож назван в документе «крупным бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства Российской Федерации».

Также указывается, что как основатель и генеральный директор компании Yandex, он материально или финансово поддерживает правительство РФ и тем самым несет ответственность за поддержку действий по дестабилизации Украины.

Сразу после публикации санкционного списка компания «Яндекс» объявила о том, что Аркадий Волож покинет пост гендиректора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках».

В компании добавили, что считают решение Еврокомиссии несправедливым, однако уверены, что оно не повлияет на операционную деятельность «Яндекса», так как Волож не является контролирующим акционером.

«Миллионы наших пользователей продолжат искать и находить информацию, пользоваться сервисами такси и доставки товаров, еды и лекарств, смотреть кино, слушать музыку, учиться и делать многое другое с помощью "Яндекса"», — отметила компания.

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mosquito__2010

Все любопытно, что это за фраза такая - "Киев за 3 дня" ?

Alhazred

Какой-то американский бывший военный вякнул про это. Еще в прошлом году если не ошибаюсь. Ну а теперь...

Asd10

Для тебя 100 соплеменников семечки? Победители, че...

Asd10

Кто то минуснул... Интересно, кто это мог быть?)))