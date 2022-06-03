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Фигуристка Трусова попробует себя в легкой атлетике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Серебряный призер Олимпиады в Пекине, фигуристка Александра Трусова примет участие в соревнованиях в рамках Недели легкой атлетики в Лужниках.

О намерении Трусовой попробовать себя в новом виде спорта написали несколько федеральных СМИ со ссылкой на источник.

По данным «Матч ТВ», Трусова будет соревноваться в прыжках в длину и в случае включения в протокол на нее распространятся санкции к ВФЛА. В дальнейшем для участия в международных турнирах по легкой атлетике фигуристке потребуется получить нейтральный статус в World Athletics.

«Попробовать, да, наверное, хотела бы, в прыжках в высоту, или в длину, или с шестом. Там, где надо только прыгать», — говорила ранее сама Трусова.

17-летняя Трусова — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы (2020, 2022). На Играх в Пекине фигуристка первой в мире приземлила все пять четверных прыжков в произвольной программе, но в итоге стала второй.

Неделя легкой атлетики пройдет в Лужниках с 7 по 13 июня.

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Спорт #Зимние виды #Летние виды
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