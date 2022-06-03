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iPhone 14 получат 6 гигабайт оперативной памяти

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Apple на здании
Фото: Laurenz Heymann / Unsplash License

Смартфоны iPhone 14 получат рекордные 6 гигабайт оперативной памяти и будут оснащены процессорами последнего поколения.

Исследовательская компания TrendForce опубликовала отчет по рынку смартфонов с указанием ожидаемой конфигурации предстоящих iPhone 14. Согласно представленным данным, все новинки будут иметь 6 Гб оперативной памяти. Стартовые iPhone 14 и iPhone 14 Max получат ОЗУ стандарта LPDDR4X, версии Pro и Pro Max — LPDDR5.

Смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Max будут работать на процессорах А15, получат 12-мегапиксельные основную и фронтальные камеры и корпус из алюминия. 

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Старшие модели исполнят из стали, оснастят процессором А16 и 48-мегапиксельной основной камерой.

Диагональ экрана будет варьироваться от 6,1 до 6,7 дюйма. Объем накопителя будет разным: 128-512 гигабайт у младших и 256-1024 гигабайт у старших моделей. Все версии получат поддержку 5G. 

Презентация новой линейки iPhone 14 ожидается на ежегодном осеннем мероприятии Apple. Традиционно оно произойдет в середине сентября,  о точной дате проведения пока неизвестно.

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Uynachalnica

Ну, Чубайс это заслужил еще более 30 лет назад, вопрос в том, почему российские правоохранительные органы...

Wolf Hound

Поздно начали проверять что то.

staff850

Радость то какая, дед снова будет строить туалеты, вывозить дрова бабушкам и вновь рассказывать что кругом...

ifhbrjd

Их тоже надо проверить на коррупцию. Вся страна знала - а они нет. Фантастика!