iPhone 14 получат 6 гигабайт оперативной памяти

Смартфоны iPhone 14 получат рекордные 6 гигабайт оперативной памяти и будут оснащены процессорами последнего поколения.

Исследовательская компания TrendForce опубликовала отчет по рынку смартфонов с указанием ожидаемой конфигурации предстоящих iPhone 14. Согласно представленным данным, все новинки будут иметь 6 Гб оперативной памяти. Стартовые iPhone 14 и iPhone 14 Max получат ОЗУ стандарта LPDDR4X, версии Pro и Pro Max — LPDDR5.

Смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Max будут работать на процессорах А15, получат 12-мегапиксельные основную и фронтальные камеры и корпус из алюминия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ iPhone получит новый фоторежим

Старшие модели исполнят из стали, оснастят процессором А16 и 48-мегапиксельной основной камерой.

Диагональ экрана будет варьироваться от 6,1 до 6,7 дюйма. Объем накопителя будет разным: 128-512 гигабайт у младших и 256-1024 гигабайт у старших моделей. Все версии получат поддержку 5G.

Презентация новой линейки iPhone 14 ожидается на ежегодном осеннем мероприятии Apple. Традиционно оно произойдет в середине сентября, о точной дате проведения пока неизвестно.