Лучшие голы ЦСКА пришлись на ХК «Сочи»

Хоккейный клуб ЦСКА, ставший чемпионом КХЛ в сезоне 2021/22, чаще всего забивал лучшие голы клубу «Сочи». Пресс-служба «Армейцев» опубликовала топ-10 голов сезона, чтобы выбрать лучшего автора шайбы.

В десятку лучших голов попали три шайбы в ворота рижского «Динамо» (Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Сергей Андронов), четыре гола ХК «Сочи» (Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Константин Окулов, Клас Дальбек).

Также к лучшим отнесли голы Матвея Гуськова и Дальбека в ворота «Ак Барса» и Гуськова «Локомотиву».

В телеграм-канале ЦСКА опубликовали голосование, болельщики могут сами выбрать, кто из армейцев получит народное звание автора лучшего гола. На момент публикации лидирует Григоренко с голом в ворота «Динамо».