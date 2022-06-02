НАВЕРХ

Лучшие голы ЦСКА пришлись на ХК «Сочи»

Источник:
Sibnet.ru
139 0

Хоккейный клуб ЦСКА, ставший чемпионом КХЛ в сезоне 2021/22, чаще всего забивал лучшие голы клубу «Сочи». Пресс-служба «Армейцев» опубликовала топ-10 голов сезона, чтобы выбрать лучшего автора шайбы.

В десятку лучших голов попали три шайбы в ворота рижского «Динамо» (Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Сергей Андронов), четыре гола ХК «Сочи» (Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Константин Окулов, Клас Дальбек).

Также к лучшим отнесли голы Матвея Гуськова и Дальбека в ворота «Ак Барса» и Гуськова «Локомотиву».

В телеграм-канале ЦСКА опубликовали голосование, болельщики могут сами выбрать, кто из армейцев получит народное звание автора лучшего гола. На момент публикации лидирует Григоренко с голом в ворота «Динамо».

Еще по теме
Радулов покинул НХЛ и стал игроком «Ак Барса»
Объявлены дата и расписание Кубка мэра Москвы по хоккею
Финляндия вернула титул чемпиона мира по хоккею
Финляндия вышла в финал чемпионата мира по хоккею
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

Wolf Hound

Поздно начали проверять что то.

Uynachalnica

Ну, Чубайс это заслужил еще более 30 лет назад, вопрос в том, почему российские правоохранительные органы...

staff850

Радость то какая, дед снова будет строить туалеты, вывозить дрова бабушкам и вновь рассказывать что кругом...

pepelmetal

По планам сша, что бенз подорожал в 2 раза у них) хороший план, забористый