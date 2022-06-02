Лучшие голы ЦСКА пришлись на ХК «Сочи»

Хоккейный клуб ЦСКА, ставший чемпионом КХЛ в сезоне 2021/22, чаще всего забивал лучшие голы клубу «Сочи». Пресс-служба «Армейцев» опубликовала топ-10 голов сезона, чтобы выбрать лучшего автора шайбы.
В десятку лучших голов попали три шайбы в ворота рижского «Динамо» (Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Сергей Андронов), четыре гола ХК «Сочи» (Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Константин Окулов, Клас Дальбек).
Также к лучшим отнесли голы Матвея Гуськова и Дальбека в ворота «Ак Барса» и Гуськова «Локомотиву».
В телеграм-канале ЦСКА опубликовали голосование, болельщики могут сами выбрать, кто из армейцев получит народное звание автора лучшего гола. На момент публикации лидирует Григоренко с голом в ворота «Динамо».
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