Twitter введет подписку на поиск

Twitter работает над функцией Search Subscribe, позволяющей подписаться на результаты поиска и получить уведомление в случае появления новых постов, соответствующих вводимому ранее поисковому запросу.

Разработчик Android и сотрудник тематического портала 9to5Google Дилан Руссел смог принудительно запустить недоступную в приложении Twitter функцию Search Subscribe и ознакомиться с механизмом ее работы.

При поиске постов в Twitter она дает возможность подписаться на появление новых сообщений по введенному запросу, нажав на специальный колокольчик. Оповещения будут приходить в виде классических push-уведомлений.

Сами оповещения Руссел продемонстрировать не смог. Скорее всего, это связано с тем, что функция еще не готова и даже не перешла в стадию внутреннего тестирования.

Пока неясно как будут поступать уведомления: в режиме реального времени или по какому-либо графику. В первом случае они могут заспамить ленту оповещений, а во втором не позволят отслеживать текущие события. Новинка может стать эксклюзивом для подписчиков Twitter Blue.

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