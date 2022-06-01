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Telegram добавит семь платных реакций

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи премиум-подписки Telegram будут доступны семь дополнительных реакций на сообщения: «Кит», «Голубь», «Клоун», «Зевающее лицо», «Жест ОК», «Головокружение» и «Влюбленное лицо».

Одной из дополнительных возможностей для подписчиков Telegram Premium станет расширение галереи реакций анимированными эмодзи, сообщает канал Telegram Info

Администрация Telegram пока не разглашает подробностей о платной подписке, ее стоимости и дате запуска. Известно, что пользователи Premium получат расширенную галерею стикеров, эмодзи, реакций и не будут видеть рекламных сообщений в мессенджере.

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