YouTube отметит популярные фрагменты роликов

YouTube тестирует функцию уведомления пользователей о самых популярных моментах роликов. Опция ранее считалась экспериментальной, но в скором времени станет доступна подписчикам Premium.

При пролистывании роликов под миниатюрой с изображением кадра видео появится надпись «Most replayed» (»Часто просматриваемое»), сообщается на странице поддержки. Это позволит оценить популярность фрагментов видео и перейти к наиболее интересному.

Закрытое бета-тестирование функции Most Replayed идет с октября 2021 года. В скором времени пользователи подписки Premium смогут присоединиться к нему на странице программы добровольного тестирования.

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