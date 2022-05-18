Новые функции появились в Google Play

Google обновил магазин приложений Google Play и наделил его новыми функциями. Сервис ограничит доступ к фотографиям пользователей, расширит возможности родительского контроля и позволит устанавливать программы с потоковым воспроизведением на устройства с Android Automative.

Новая функция Photo Picker, вместо предоставления полного доступа к галерее, дает приложениям возможность использовать только отдельные, одобренные пользователем медиафайлы, сообщается в комментарии разработчиков к обновлению Google Play.

Photo Picker уже работает на Android 13. В документации к ней сообщается, что в будущем опция распространится на устройства под управлением Android 12 и Android 11. О более старых версиях пока не сообщается.

Инструмент родительского контроля Family Link можно будет установить на все устройства, подключенные к родительскому аккаунту, без получения физического доступа к ним. Это позволит провести быструю настройку или восстановить работу приложения, если ребенок удалил средства управления.

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Android Automative — операционная система, разработанная Google и Intel совместно с производителями Audi и Volvo. Она позволяет оснастить автомобили встроенными навигаторами, мессенджерами, проигрывателями и дает возможность интеллектуального управления элементами авто, например, стеклоподъемниками, кондиционером и дворниками.

Теперь пользователи Android Automative смогут устанавливать на свои устройства потоковые приложения, например, клиенты стриминговых сервисов.