Android 13 ограничит установку приложений из неизвестных источников

Google внедрил в Android 13 функцию, блокирующую установку приложений, скачанных из неизвестных источников, если те запрашивают доступ к службам специальных возможностей.

Во время установки Android 13 анализирует источник установочного пакета и запрашиваемые им разрешения. Если пакет скачан не из Google Play и пытается получить доступ к службам специальных возможностей, то ОС предлагает пользователю заблокировать установку такого пакета, сообщает блог Esper со ссылкой на собственные исследования и комментарии Google.

Android 13 накладывает дополнительные ограничения для некоторых приложений, в их случае разрешить установку и предоставить доступ к службам специальных возможностей будет невозможно.

Службы специальных возможностей используются для управления расширенными параметрами системы. Они позволяют, например, записывать звонки, делать скриншоты и управлять сетевыми соединениями без ведома пользователя. Доступ злоумышленников к этим службам несет серьезную угрозу безопасности конфиденциальности пользователей.