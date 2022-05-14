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Android 13 ограничит установку приложений из неизвестных источников

Источник:
Sibnet.ru
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Google внедрил в Android 13 функцию, блокирующую установку приложений, скачанных из неизвестных источников, если те запрашивают доступ к службам специальных возможностей.

Во время установки Android 13 анализирует источник установочного пакета и запрашиваемые им разрешения. Если пакет скачан не из Google Play и пытается получить доступ к службам специальных возможностей, то ОС предлагает пользователю заблокировать установку такого пакета, сообщает блог Esper со ссылкой на собственные исследования и комментарии Google.

Android 13 накладывает дополнительные ограничения для некоторых приложений, в их случае разрешить установку и предоставить доступ к службам специальных возможностей будет невозможно.

Службы специальных возможностей используются для управления расширенными параметрами системы. Они позволяют, например, записывать звонки, делать скриншоты и управлять сетевыми соединениями без ведома пользователя. Доступ злоумышленников к этим службам несет серьезную угрозу безопасности конфиденциальности пользователей.

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Топ комментариев

Alhazred

1242-пили бы эстонское1480-пили бы кумыс1618-пили бы сливовицу1812-пили бы французское1877-пили бы ракию1918-пили...

mosquito__2010

За что вот азовцы и всушники боролись и положили при этом около 50.000 голов, потеряли почти все свои...

mosquito__2010

Спасибо Господу за то что придумал западные санкции !

sib_man9

Немецкий бюргер спокойно это переживет... если мыться раз в пол года, а ха ха