Роскомнадзор потребовал удалить браузер Tor из Google Play

Роскомнадзор (РКН) потребовал удалить из магазина Google Play приложение Tor Browser. Суд постановил, что браузер содержит запрещенную к распространению информацию и помогает нарушать закон.

Саратовский районный суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию противозаконной, а само приложение позволяющим получить доступ к запрещенному контенту и способствующим совершению уголовных преступлений, сообщается на сайте РКН.

По решению суда Google теперь обязан удалить приложение Tor Browser из маркетплейса Google Play для российских пользователей. Разработчики браузера не прокомментировали ситуацию.

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Браузер Tor использует так называемую «луковую» маршрутизацию, ее суть заключается в передаче запроса через множество серверов и шифровании на каждом из них.

Благодаря такому многослойному типу защиты, обеспечивается высокая приватность соединения, маскируется местоположение пользователя а передаваемые им данные практически невозможно расшифровать.