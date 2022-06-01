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Роскомнадзор потребовал удалить браузер Tor из Google Play

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Tor
Фото: Rubaitul Azad / Unsplash License

Роскомнадзор (РКН) потребовал удалить из магазина Google Play приложение Tor Browser. Суд постановил, что браузер содержит запрещенную к распространению информацию и помогает нарушать закон.

Саратовский районный суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию противозаконной, а само приложение позволяющим получить доступ к запрещенному контенту и способствующим совершению уголовных преступлений, сообщается на сайте РКН.

По решению суда Google теперь обязан удалить приложение Tor Browser из маркетплейса Google Play для российских пользователей. Разработчики браузера не прокомментировали ситуацию.

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Браузер Tor использует так называемую «луковую» маршрутизацию, ее суть заключается в передаче запроса через множество серверов и шифровании на каждом из них. 

Благодаря такому многослойному типу защиты, обеспечивается высокая приватность соединения, маскируется местоположение пользователя а передаваемые им данные практически невозможно расшифровать.

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GammiPluh

к сведению уже не вторая мировая война, ни кто не идет в атаку рядами через 3 метра по солдату... в основном...

ponhik78

Российских войск на Украине раза в три меньше чем ВСУ. Но это не мешает им наступать, неся при этом в...

corrector

К сведению, поэтому войска РФ и выглядят вяло-малонаступающими, не поставлено такой задачи

Asd10

В рефрижераторе переодетые лежат.