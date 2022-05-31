Microsoft Word получит темную тему

Microsoft тестирует темную тему для онлайн-версии текстового редактора Word. Она заменит не только цвет интерфейса, но и сделает яркий белый фон листа черным.

Некоторым пользователям онлайн-редактора Word в скором времени станет доступна возможность активации темной темы, сообщает Windows Latest со ссылкой на источники внутри компании. Тестирование черного режима начнется в ближайшие недели.

Темный режим заменит фон листа и контекстного меню на черный и переключит цвета на более соответствующие ночной теме. Например, красный и желтый будут скорректированы, чтобы уменьшить яркость, но в то же время оставаться заметными.

Пока неизвестно коснется ли нововведение десктопной версии. Пакет Office для Windows 11 получил темную тему в начале 2022 года, но изменения не коснулись пакетов Word и Exel.

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Темные темы в приложениях используются для более удобной работы в ночное время суток или при плохом освещении.

Они комфортны для глаз, позволяют сфокусироваться на важных элементах интерфейса и помогают сэкономить заряд аккумулятора на устройствах с OLED-дисплеями, предоставляя им возможность выключать подсветку пикселей при отображении черного цвета.