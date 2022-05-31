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Microsoft Word получит темную тему

Источник:
Sibnet.ru
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Окно Microsoft Word
Фото: © Sibnet.ru

Microsoft тестирует темную тему для онлайн-версии текстового редактора Word. Она заменит не только цвет интерфейса, но и сделает яркий белый фон листа черным.

Некоторым пользователям онлайн-редактора Word в скором времени станет доступна возможность активации темной темы, сообщает Windows Latest со ссылкой на источники внутри компании. Тестирование черного режима начнется в ближайшие недели.

Темный режим заменит фон листа и контекстного меню на черный и переключит цвета на более соответствующие ночной теме. Например, красный и желтый будут скорректированы, чтобы уменьшить яркость, но в то же время оставаться заметными.

Пока неизвестно коснется ли нововведение десктопной версии. Пакет Office для Windows 11 получил темную тему в начале 2022 года, но изменения не коснулись пакетов Word и Exel.

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Темные темы в приложениях используются для более удобной работы в ночное время суток или при плохом освещении. 

Они комфортны для глаз, позволяют сфокусироваться на важных элементах интерфейса и помогают сэкономить заряд аккумулятора на устройствах с OLED-дисплеями, предоставляя им возможность выключать подсветку пикселей при отображении черного цвета.

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Топ комментариев

Alhazred

Таких независимых наблюдателей как турки и даром не нать.

a-hoo-hoo-not-hoo-hoo7

наверное очень вкусные польские жёлуди

Kam1kadze

Вот так вот всех жителей страны обозвала тупицами. Действительно чем ниже интеллект, тем громче оскорбления....

GammiPluh

первое время то совсем другое говорили... не удивлюсь что скоро кроме стрелкового вообще перестанут что-либо...