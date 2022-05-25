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Windows 11 восстановит набор программ на новом ПК

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft приступит к тестированию функции восстановления приложений через облачную синхронизацию. Это позволит быстро установить использованные ранее программы при покупке нового ПК или после ремонта.

Microsoft Store получит возможность быстрой установки загруженных ранее приложений, сообщил The Verge генеральный директор Microsoft Insider Channel Джорджио Сардо. Подобная функция есть у пользователей Android и iOS, они могут быстро восстановить программы при смене устройства или после общего сброса.

«Чтобы облегчить клиентам быстрый и беспрепятственный переход на новые ПК, мы протестируем новую функцию в канале Windows Insider, позволяющую клиентам автоматически восстанавливать приложения, ранее установленные из Microsoft Store, на свое новое устройство», — сообщил Сардо.

Восстановление приложений полезно для людей, использующих несколько компьютеров и часто обновляющих свои устройства. Это позволит быстро настроить ПК после ремонта или переустановки системы.

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