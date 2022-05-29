«Реал» победил «Ливерпуль» и выиграл Лигу чемпионов

Футболисты мадридского «Реала» со счетом 1:0 обыграли английский «Ливерпуль» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Финальная встреча, прошедшая в пригороде Парижа Сен-Дени, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 59-й минуте забил Винисиус Жуниор. На 43-й минуте форвард «Реала» Карим Бензема поразил ворота «Ливерпуля», но арбитр Клеман Тюрпен после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол из-за офсайда.

«Мы счастливы и гордимся своей командой. Завоевали два трофея за сезон. Сделали это заслуженно. Матч получился сложным, но в Лиге чемпионов так получается всегда. Это очередная победа клуба в турнире. Я победил на родине. Для меня это очень многое значит», — приводит «Р-Спорт» слова Бонзамы.

«Реал» в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов, что является рекордом турнира.

Изначально финал Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург, однако в связи с обострением ситуации на УЕФА приняла решение отобрать у российского города право на проведение матча.