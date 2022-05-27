Google тестирует новую функцию мониторинга сна для смартфонов на базе Android. Она обнаруживает храп, другие нарушения дыхания и выдает аналитику о качестве сна.

Приложение Google Health Studies, предназначенное для исследований в области здравоохранения с помощью смартфонов, предложило волонтерам опцию «прикроватного мониторинга», сообщает профильный портал 9to5Google, обнаруживший новый функционал в коде программы.

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Приложение, в частности, анализирует дыхание спящих пользователей, обнаруживает храп и неосознанный ночной кашель, затем анализирует и выдает информацию и недосыпе и его причинах.

Пока неизвестны сроки выхода опции в широкий доступ. На начальном этапе в исследовании могут принять участие только сотрудники Google. Во время тестов в комнате может находиться всего один спящий взрослый, не работающий на компанию-конкурента.