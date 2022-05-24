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Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 7

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 7 — новое поколение фирменных устройств получило увеличенный экран и новые режимы.

Mi Band 7 оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 1,62 дюйма, тогда как у предшественника был 1,56-дюймовый экран. Панель поддерживает режим всегда включенного экрана с динамическими обоями.

Браслет способен измерять частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. Если устройство заметит, что уровень насыщения крови кислородом окажется ниже 90%, пользователь получит предупреждение вибрацией.

Что касается фитнеса, то Mi Band 7 получил поддержку 120 режимов тренировок, четыре профессиональных спортивных режима, а также научился автоматически определять, когда пользователь приступил к тренировке. Также есть защиты от воды.

Емкость батареи браслета составляет 180 мАч, этого хватит примерно на две недели работы при стандартном использовании. На зарядку Mi Band 7 потребуется около двух часов. Его масса составляет всего 13 граммов.

Mi Band 7 пока доступен только на китайском рынке, его цена на старте продаж составляет 36 долларов. Версия с поддержкой NFC чуть дороже — 42 доллара.

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Nik3316

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Asd10

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Times Square

Правильно! К черту подушки безопасности! Да и тормоза придумали трусы)

Dmitriy1983

Она напичканая должна 600 стоить. А такая рублей 300