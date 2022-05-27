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Microsoft выпустит крошечный Xbox для потоковых игр

Источник:
Sibnet.ru
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Геймпад Xbox
Фото: Jakub Sisulak / Unsplash License

Microsoft подтвердила слухи о выпуске миниатюрной игровой консоли Xbox. Она будет выполнена в формате ТВ-стика и использоваться для потоковой передачи игр на телевизор. 

Представитель Microsoft сообщил Windows Central, что компания уже несколько лет работает над миниатюрной версией Xbox. Она позволит играть во все доступные тайтлы без необходимости приобретать консоль.

«Как было объявлено в прошлом году, мы работаем над игровым потоковым устройством под кодовым названием Keystone, оно может быть подключено к любому телевизору или монитору без использования консоли», — сообщил представитель Microsoft.

Пока неизвестна цена Keystone, наличие в комплекте геймпадов, стоимость стримингового сервиса и его доступность в разных странах. Пользователям наверняка придется покупать игры или использовать подписку Microsoft Game Pass, предоставляющую доступ к библиотеке сервиса за ежемесячную плату.

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ТВ-стики — миниатюрные приставки, подключаемые через HDMI-порт телевизора. Они предоставляют смарт-функции обычным устройствам, например, могут обыкновенному ТВ придать функции Android TV и расширить его возможности.

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