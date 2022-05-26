CS:GO и World of Tanks официально признали спортом

Министерство спорта РФ официально признало «тактический трехмерный бой» новой киберспортивной дисциплиной, сообщил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

В новую дисциплину вошли такие популярные онлайн-игры, как Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Rainbow Six: Siege, Warface, Armored Warfare, Overwatch, World of Tanks и War Thunder, уточнил он.

По его словам, официальное признание новой дисциплины открывает уникальные возможности для развития профессионального и массового киберспорта в масштабах всей России.

«В ближайшей перспективе это позволит миллионам россиян реализовать свой потенциал в качестве профессиональных киберспортсменов в данных видах программы — как внутри страны, так и на международной арене», — подчеркнул Смит.

Признание дисциплины со стороны государства позволяет проводить по данным играм официальные соревнования, например, чемпионат и Кубок России по компьютерному спорту.