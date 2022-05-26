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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

CS:GO и World of Tanks официально признали спортом

Источник:
ТАСС
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Фото: artubr / Attribution License

Министерство спорта РФ официально признало «тактический трехмерный бой» новой киберспортивной дисциплиной, сообщил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

В новую дисциплину вошли такие популярные онлайн-игры, как Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Rainbow Six: Siege, Warface, Armored Warfare, Overwatch, World of Tanks и War Thunder, уточнил он.

По его словам, официальное признание новой дисциплины открывает уникальные возможности для развития профессионального и массового киберспорта в масштабах всей России.

«В ближайшей перспективе это позволит миллионам россиян реализовать свой потенциал в качестве профессиональных киберспортсменов в данных видах программы — как внутри страны, так и на международной арене», — подчеркнул Смит.

Признание дисциплины со стороны государства позволяет проводить по данным играм официальные соревнования, например, чемпионат и Кубок России по компьютерному спорту.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

xarakire

Видишь, они тебе минусы ставят, они купили по 150 в надежде что он будет по 200.

Asd10

Санкции всем только на пользу. Даже вам, котам. Вискаса не будет, будешь мышей ловить и стройным станешь....

VALGOR

Рисковые парни и видимо не очень сообразительные, самое большая аудитория игроков у них в России и они...

Nik3316

ты вообще новость прочитал? вы укрохлопцы меня удивляете иногда)))