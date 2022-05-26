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Xiaomi представила семейство смартфонов Redmi Note 11

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi представила очередные новинки семейства смартфонов Redmi Note 11, в которое вошли модели 11 SE, 11T Pro и 11T Pro+.

Производитель позиционирует новые смартфоны, как бюджетные решения для популяризации сетей 5G. Несмотря на доступную стоимость, старшие модели по своим возможностям могут полноценно конкурировать с флагманами.

Все три новинки получили чипы MediaTek: 11 SE оснащен процессором Dimensity 700, 11T Pro и 11T Pro+ имеют процессор Dimensity 8100. Все устройства поддерживают сотовые сети стандарта 5G.

Redmi Note 11 SE на рынок выйдет с 6,5-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2220x1080 пикселей, а Redmi 11T Pro и Redmi 11T Pro+ получат 6,6-дюймовый вариант экрана, отличающийся у моделей частотой обновления.

Камеры у новинок разные —11 SE получил двойной модуль на 48 мегапикселей с датчиком глубины сцены, 11T Pro и 11T Pro+ оснащаются основным объективом Samsung ISOCELL GW1 на 64 мегапикселя.

Все новинки поступят в продажу 31 мая. Базовая версия Redmi Note 11T Pro стоит 270 долларов. Модель Redmi Note 11T Pro+ в базовой комплектации будет предлагаться по цене 315 долларов. Базовый Redmi Note 11 SE будет доступен для покупки по цене 165 долларов.

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Топ комментариев

xarakire

Видишь, они тебе минусы ставят, они купили по 150 в надежде что он будет по 200.

Asd10

Санкции всем только на пользу. Даже вам, котам. Вискаса не будет, будешь мышей ловить и стройным станешь....

VALGOR

Рисковые парни и видимо не очень сообразительные, самое большая аудитория игроков у них в России и они...

Nik3316

ты вообще новость прочитал? вы укрохлопцы меня удивляете иногда)))