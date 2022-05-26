Российская компания LIFE PAY разработала Telegram-бот, позволяющий совершать бесконтактные платежи. С его помощью можно платить сканируя QR-код или по NFC, минуя ограничения сервиса Google Pay.

Сервисный бот позволяет платить через Систему быстрых платежей (СБП). Telegram-бот быстро проведет по всем этапам сделки и оповестит о поступлении оплаты, сообщается на сайте LIFE PAY.

Чтобы активировать списание, кассиру требуется открыть бот в Telegram и ввести в нем сумму. Покупателю для оплаты нужно отсканировать QR-код или поднести смартфон к специальной NFC-метке кассы. После этого на его устройстве откроется окно с выбором банка и соответствующее приложение для подтверждения платежа через СБП. Статус платежа кассир также может проверить в боте — он оповестит о поступлении средств.

Платеж по QR доступен всем пользователям, NFC могут применить только владельцы Android. Недоступность у техники Apple связана с ограничениями со стороны iOS.

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Новый метод несколько дольше, чем классические бесконтактные платежи, так как требует дополнительного взаимодействия с банковским приложением. Однако избавляет покупателей от необходимости ношения банковских карт и позволяет платить смартфоном. При этом подписываться на бот им не нужно.

LIFE PAY — российский разработчик платежных, кассовых и учетных продуктов. Для подключения к боту нужно оставить заявку на сайте компании, всем клиентам предоставляются уникальные QR-коды и NFC-метки.