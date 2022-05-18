Россия легализует криптовалюту для платежей

Россия обязательно легализует криптовалюту в качестве платежного средства, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В середине апреля Минфин доработал правительственный законопроект о регулировании оборота цифровых валют в России. Он вводит понятие профессиональных и непрофессиональных приобретателей и детально затрагивает майнинг.

Согласно проекту закона, цифровая валюта может быть принята в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей России, а также в качестве инвестиций. Документ также закрепляет связанную с цифровой валютой терминологию.

Предполагается, что организовывать оборот виртуальных валют смогут оператор обмена и оператор цифровой торговой платформы. Первый будет осуществлять куплю-продажу цифровой валюты, а второй — проводить организованные торги.

При этом легально продавать или покупать цифровые валюты без прохождения идентификации будет невозможно. Заводить и выводить фиатные валюты оператору можно будет только через банки с помощью банковского счета.