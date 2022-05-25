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Xiaomi представила доступные наушники с продвинутым шумоподавлением

Источник:
Sibnet.ru
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Наушники Redmi Buds 4 Pro
Фото: Xiaomi

Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi Buds 4 Pro. Они одними из первых в мире получили поддержку Bluetooth 5.3 и имеют продвинутую систему шумоподавления, недоступную ранее в таком ценовом сегменте. Стоимость новинки 55 долларов.

Наушники Redmi Buds 4 Pro имеют 10-миллиметровые динамики с Hi-Fi качеством звучания, систему шумоподавления сторонних звуков громкостью до 43 дБ и специальный режим компенсации шума ветра. Оснащены опцией виртуального стереозвука.

Производитель заявил высокую автономность — до девяти часов без заряда. Кейса хватит на три зарядки. Наушники не нужно извлекать из футляра для активации режима сопряжения, достаточно его открыть.

Старт продаж Redmi Buds 4 Pro в Китае намечен на 30 мая. Наушники доступны для предварительного заказа по цене 369 юаней (55 долларов). В российском интернет-магазине Xiaomi их стоимость составляет 6 990 рублей.

Как выбрать хорошие Bluetooth-наушники для смартфона

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