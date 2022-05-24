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Карпин не включил российских футболистов в список лучших игроков РПЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выделил трех лучших игроков Российской премьер-лиги по итогам сезона 2021/22. В список не попали российские футболисты.

«Клаудиньо, Барриос, Бикфалви», — сказал Карпин в интервью Sport24.

Бразилец Клаудиньо и колумбиец Вильмар Барриос играют в составе «Зенита», а румын Эрик Бикфалви — за «Урал».

По итогам сезона чемпионом стал «Зенит». Второе место занял «Сочи», который впервые в истории попал в медали. На третьей строчке расположилось московское «Динамо».

Лучшим бомбардиром РПЛ стал нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (19 голов), лучшим ассистентом — полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски (восемь голевых передач).

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