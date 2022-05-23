Олимпийская чемпионка Щербакова стала лицом Chery Omoda 5

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова станет лицом футуристичного кроссовера Chery Omoda, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

«Когда мне впервые показали фото Omoda 5, я была поражена дизайном этого автомобиля. Мне показалось, что это скетч автомобиля из будущего», — прокомментировала партнерство Щербакова.

Главным дизайнером автомобиля стал Стив Юм, который до Chery работал в General Motors, Ford, Hyundai, Buick of China и South Korea. Автомобиль разрабатывался в рамках концепции Art in Motion, в основе которой авангардное искусство.

Omoda 5 получил плавные линии кузова, необычные передние и фары и выполненную по принципу «безграничности» радиаторную решетку, которая стала частью бампера.

Габариты Chery Omoda 5 составляют 4400 х 1830 х 1585 миллиметров при колесной базе 2630 миллиметров. В Китае кроссовер получил 1,6-литровый двигатель Acteco мощностью 197 лошадиных сил, который работает с 7-ступенчатым «роботом». Привод только передний.

Компания собирается представить Omoda 5 в России до конца этого года.

Амбассадорами китайских моделей в России уже были певцы Ольга Серябкина, Ирина Ортман, Родион Газманов, актер Алексей Чадов, рэпер Баста.