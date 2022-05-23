НАВЕРХ

Олимпийская чемпионка Щербакова стала лицом Chery Omoda 5

Источник:
Sibnet.ru
524 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова станет лицом футуристичного кроссовера Chery Omoda, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

«Когда мне впервые показали фото Omoda 5, я была поражена дизайном этого автомобиля. Мне показалось, что это скетч автомобиля из будущего», — прокомментировала партнерство Щербакова.

Главным дизайнером автомобиля стал Стив Юм, который до Chery работал в General Motors, Ford, Hyundai, Buick of China и South Korea. Автомобиль разрабатывался в рамках концепции Art in Motion, в основе которой авангардное искусство.

Omoda 5 получил плавные линии кузова, необычные передние и фары и выполненную по принципу «безграничности» радиаторную решетку, которая стала частью бампера.

Габариты Chery Omoda 5 составляют 4400 х 1830 х 1585 миллиметров при колесной базе 2630 миллиметров. В Китае кроссовер получил 1,6-литровый двигатель Acteco мощностью 197 лошадиных сил, который работает с 7-ступенчатым «роботом». Привод только передний.

Компания собирается представить Omoda 5 в России до конца этого года.

Амбассадорами китайских моделей в России уже были певцы Ольга Серябкина, Ирина Ортман, Родион Газманов, актер Алексей Чадов, рэпер Баста.

Еще по теме
Фигуристку Забияко обозвали «дрянью» и «проституткой»
Российская фигуристка Забияко будет выступать за Канаду
Избитый чемпион Соловьев помирился с обидчиками
Фигуристы Трусова и Кондратюк намекнули на романтические отношения
смотреть все
Спорт #Зимние виды #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Картина дня
России предрекли «голландскую болезнь» из-за сильного рубля
Польша досрочно отказалась от российского газа
Кремль заявил об оголтелой позиции Польши
«Яндекс» удлинил период оплаты покупок через «Сплит»
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
33
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
32
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
29
Россия применила на Украине лазерное оружие
27
Россия создала штаб по восстановлению Донбасса
25
Российский газ перестал поступать в Финляндию