Xiaomi и Leica разработают камерофон

Xiaomi объявила о начале сотрудничества с немецким производителем камер и объективов Leica Camera. Компании вместе разработают «флагман визуализации».

Первый камерофон совместного производства выйдет в июле 2022 года, сообщается на официальном сайте Xiaomi. Модель пока не названа, но это может быть Xiaomi 12 Ultra, ранее неоднократно появлявшийся в сети на рендерах с брендированием Leica.

Xiaomi не первая компания-производитель смартфонов, начавшая сотрудничество с Leica Camera. Например, Huawei работал с немецкой фирмой с 2016 по 2021 год, а Huawei P40 с 50-мегапиксельной основной камерой уверенно держался в топе камерофонов 2020 года.

Leica Camera — немецкая компания, основанная в 1849 году, занимающаяся разработкой камер и высококачественных линз с 1913 года. Продукция Leica обладает высокими оптическими характеристиками и пользуется хорошей репутацией у профессионалов и начинающих фотографов.