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Xiaomi и Leica разработают камерофон

Источник:
Sibnet.ru
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Xiaomi объявила о начале сотрудничества с немецким производителем камер и объективов Leica Camera. Компании вместе разработают «флагман визуализации».

Первый камерофон совместного производства выйдет в июле 2022 года, сообщается на официальном сайте Xiaomi. Модель пока не названа, но это может быть Xiaomi 12 Ultra, ранее неоднократно появлявшийся в сети на рендерах с брендированием Leica.

Xiaomi не первая компания-производитель смартфонов, начавшая сотрудничество с Leica Camera. Например, Huawei работал с немецкой фирмой с 2016 по 2021 год, а Huawei P40 с 50-мегапиксельной основной камерой уверенно держался в топе камерофонов 2020 года.

Leica Camera — немецкая компания, основанная в 1849 году, занимающаяся разработкой камер и высококачественных линз с 1913 года. Продукция Leica обладает высокими оптическими характеристиками и пользуется хорошей репутацией у профессионалов и начинающих фотографов.

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Топ комментариев

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))