Дзюба попрощался с «Зенитом» в костюме Дэдпула

Артем Дзюба сообщил об уходе из «Зенита» и попрощался с командой необычным видеороликом

«Питер, спасибо за всё!» — подписал Дзюба прощальное видео, снятое у «Газпром-Арены». Футболист предстал в нем виде супергероя Дэдпула.

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 года. Был капитаном команды. Воспитанник «Спартака» выиграл с командой из Санкт-Петербурга четыре чемпионских титула.

«Спасибо всему персоналу и тренерам за то, что помогали держать мой костюм в отличной форме. Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс», — сказал Дзюба.