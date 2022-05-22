НАВЕРХ

Дзюба попрощался с «Зенитом» в костюме Дэдпула

Источник:
Sibnet.ru
332 0

Артем Дзюба сообщил об уходе из «Зенита» и попрощался с командой необычным видеороликом

«Питер, спасибо за всё!» — подписал Дзюба прощальное видео, снятое у «Газпром-Арены». Футболист предстал в нем виде супергероя Дэдпула.

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 года. Был капитаном команды. Воспитанник «Спартака» выиграл с командой из Санкт-Петербурга четыре чемпионских титула.

«Спасибо всему персоналу и тренерам за то, что помогали держать мой костюм в отличной форме. Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс», — сказал Дзюба.

Еще по теме
Президент УЕФА предрек столетний откат российского футбола
Роднина увидела связь между просмотром футбола и употреблением пива
Сборная России отказалась от сборов и матчей во время санкций УЕФА
Черчесов второй раз сделал золотой дубль
смотреть все
Спорт #Футбол #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Картина дня
Американский военачальник заявил о риске конфликта великих держав
Экс‑посол США признался, что Украине врали о вступлении в НАТО
Самозанятые пенсионеры получат по 10 тысяч рублей
Дзюба попрощался с «Зенитом» в костюме Дэдпула
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))