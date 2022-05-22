Дзюба попрощался с «Зенитом» в костюме Дэдпула

Артем Дзюба сообщил об уходе из «Зенита» и попрощался с командой необычным видеороликом
«Питер, спасибо за всё!» — подписал Дзюба прощальное видео, снятое у «Газпром-Арены». Футболист предстал в нем виде супергероя Дэдпула.
Дзюба играл за «Зенит» с 2015 года. Был капитаном команды. Воспитанник «Спартака» выиграл с командой из Санкт-Петербурга четыре чемпионских титула.
«Спасибо всему персоналу и тренерам за то, что помогали держать мой костюм в отличной форме. Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс», — сказал Дзюба.
AlhazredДа, это великая перемога. Особенно для Украины)))
D762Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....
AlhazredСала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))
Asd10Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))