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«ЗаБег» пройдет синхронно по всей стране

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Синхронный старт соревнований по бегу в России «ЗаБег» пройдет 22 мая, в нем примут участие тысячи спортсменов.

22 мая пройдет VI всероссийский полумарафон «ЗаБег», который организует команда Лиги Героев. Полумарафон одновременно запланирован в 85 городах России в 11 часовых поясах — это мировой рекорд Гиннеса, установленный в 2020 году.

Тысячи людей со всей страны стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов. Участники смогут преодолеть дистанции 1, 5, 10 или 21,1 километра. Также каждый год во время проведения «ЗаБега» определяется Беговая столица России.

Цель события — вовлечь максимальное количество людей в бег. Это отличная возможность для приверженцев здорового образа жизни найти единомышленников и своим примером вдохновить горожан к занятию спортом, стать хорошим примером подрастающему поколению.

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