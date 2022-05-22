Как обновить Windows 10 до последней версии

Пользователи Windows 10 в некотторых случаях могут самостоятельно скачать обновления операционной системы.

Microsoft слишком часто выпускает патчи и иногда устанавливаются «битые» пакеты. Поэтому пользователи иногда отключают «Центр обновления Windows». В таком случае обновления можно скачать и установить с помощью настроек Windows 10.

Для этого нужно перейти в «Параметры» нажав Win+I, выбрать слева вкладку «Центр обновления Windows» и нажать кнопку «Проверить наличие обновлений». Система сама загрузит и предложит установить обновленные компоненты.

Бывает так, что установлена старая версия Windows 10 и корректно обновиться не получается. В таком случае нужно скачать «Помощник обновления» с официального сайта Microsoft, запустить его и следовать дальнейшим инструкциям.