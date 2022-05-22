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Как обновить Windows 10 до последней версии

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Microsoft на кнопке Win
Фото: Tadas Sar / Unsplash License

Пользователи Windows 10 в некотторых случаях могут самостоятельно скачать обновления операционной системы. 

Microsoft слишком часто выпускает патчи и иногда устанавливаются «битые» пакеты. Поэтому пользователи иногда отключают «Центр обновления Windows». В таком случае обновления можно скачать и установить с помощью настроек Windows 10. 

Для этого нужно перейти в «Параметры» нажав Win+I, выбрать слева вкладку «Центр обновления Windows» и нажать кнопку «Проверить наличие обновлений». Система сама загрузит и предложит установить обновленные компоненты.

Бывает так, что установлена старая версия Windows 10 и корректно обновиться не получается. В таком случае нужно скачать «Помощник обновления» с официального сайта Microsoft, запустить его и следовать дальнейшим инструкциям.

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Топ комментариев

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))