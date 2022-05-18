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Центробанк скорректировал курс доллара и евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк установил официальные курсы основных валют на четверг. Доллар подорожал на 2,15 копейки, до 63,56 рубля, евро — на 24,91 копейки, до 66,61 рубля, следует из данных регулятора.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

В мае рубль испытывал последствия ревальвации — так называется укрепление курса национальной валюты по отношению к валютам других стран. Подорожание рубля эксперты связывали с притоком экспортной выручки.

В начале мая рубль стал самой крепкой валютой мира по версии Reuters. С начала 2022 года российская валюта укрепилась к доллару примерно на 12%.

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