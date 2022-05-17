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Samsung разработает процессор для смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Чипы-микроконтроллеры
Фото: Vishnu Mohanan / Unsplash License

Samsung Electronics разработает собственный чип для использования только во флагманских смартфонах серии Galaxy. Предполагается, что он станет основой для будущей экосистемы.

Разработка дизайна нового чипа закончится в 2023 году, смартфоны на его базе планируется начать выпускать в 2025 году, сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на источники в Samsung. До того времени флагманские смартфоны продолжат оснащаться комплектующими Qualcomm и Mediatek. 

Новый чип будет представлять собой однокристальную систему (SoC), сочетающую в себе все основные комплектующие смартфона, такие как процессор, оперативную память, модем и интерфейсы взаимодействия с другими элементами устройства.

Переход серии Galaxy на свой процессор позволит Samsung сформировать собственную экосистему вокруг флагманских смартфонов по аналогии с iPhone. Руководство компании неоднократно высказывалось о планах по созданию конкуренции Apple на этом рынке.

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