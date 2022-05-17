Samsung разработает процессор для смартфонов

Samsung Electronics разработает собственный чип для использования только во флагманских смартфонах серии Galaxy. Предполагается, что он станет основой для будущей экосистемы.

Разработка дизайна нового чипа закончится в 2023 году, смартфоны на его базе планируется начать выпускать в 2025 году, сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на источники в Samsung. До того времени флагманские смартфоны продолжат оснащаться комплектующими Qualcomm и Mediatek.

Новый чип будет представлять собой однокристальную систему (SoC), сочетающую в себе все основные комплектующие смартфона, такие как процессор, оперативную память, модем и интерфейсы взаимодействия с другими элементами устройства.

Переход серии Galaxy на свой процессор позволит Samsung сформировать собственную экосистему вокруг флагманских смартфонов по аналогии с iPhone. Руководство компании неоднократно высказывалось о планах по созданию конкуренции Apple на этом рынке.

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