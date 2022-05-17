VK запустит магазин приложений для Android

Интернет-холдинг VK занимается разработкой магазина приложений RuStore для Android. Запуск первой бета-версии сервиса планируется в конце мая.

VK подал заявки на регистрацию товарного знака RuStore, логотипов и купил домен rustore.ru. Холдинг разрабатывает магазин приложений без привлечения бюджетных средств совместно с крупными российскими компаниями, такими как «Яндекс» и «Сбер».

«RuStore — это крупнейший российский магазин приложений, который разрабатывает VK в партнерстве с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры России. Все подробности расскажем на пресс-брифинге на РИФе (Российский интернет-форум)», — сообщила «Интерфаксу» пресс-служба Минцифры.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры обеспечить разработку российского магазина приложений для мобильных устройств. Первый отечественный аналог Google Play NashStore начал свою работу 16 мая. Разработка сервиса для iOS не ведется в силу ограничений со стороны платформы.