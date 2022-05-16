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Заработал российский магазин приложений NashStore

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания пользователям операционной системы Android, сообщает его разработчик «Цифровые платформы». Маркетплейс предлагает более тысячи программ.

«Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru», — говорится в сообщении. На прошлой неделе NashStore открыл свою платформу для регистрации разработчиков.

На сегодня в NashStore представлены приложения таких сервисов и организаций, как «Столото», «Банки.ру», «Альфа-банк», Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «ПСБ-Бизнес», «Сбер-Маркет», «Совкомбанк», Gloria Jeans и ряд других.

Гендиректор «Цифровых платформ» Арсений Щельцин отметил, что маркетплейс также запускает регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки. По его словам, многие международные IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок.

App Store и Google Play ранее удалили приложения компаний, которые попали под антироссийские санкции. В частности, для скачивания стали недоступны приложения Сбера, ВТБ и ряда других российских банков.

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