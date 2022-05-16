Заработал российский магазин приложений NashStore

Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания пользователям операционной системы Android, сообщает его разработчик «Цифровые платформы». Маркетплейс предлагает более тысячи программ.

«Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru», — говорится в сообщении. На прошлой неделе NashStore открыл свою платформу для регистрации разработчиков.

На сегодня в NashStore представлены приложения таких сервисов и организаций, как «Столото», «Банки.ру», «Альфа-банк», Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «ПСБ-Бизнес», «Сбер-Маркет», «Совкомбанк», Gloria Jeans и ряд других.

Гендиректор «Цифровых платформ» Арсений Щельцин отметил, что маркетплейс также запускает регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки. По его словам, многие международные IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок.

App Store и Google Play ранее удалили приложения компаний, которые попали под антироссийские санкции. В частности, для скачивания стали недоступны приложения Сбера, ВТБ и ряда других российских банков.