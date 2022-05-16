Избитый чемпион Соловьев помирился с обидчиками

Уголовное дело против избивших олимпийского чемпиона в танцах на льду Дмитрия Соловьева прекращено, стороны примирились, сообщил Тверской районный суд Москвы.

Конфликт между Соловьевым и двумя молодыми людьми произошел возле караоке-клуба в центре Москвы в декабре 2021 года. По словам фигуриста, он заступился за подругу жены, которой нагрубили. По версии обвиняемых, именно спортсмен толкнул одного из них, а тот ударил его.

В результате Соловьев был госпитализирован в Боткинскую больницу с травмой головы. Двух парней обвинили по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Нападавшим грозило до пяти лет лишения свободы. До суда они находились под стражей.

Обвиняемые «принесли потерпевшему свои искренние извинения и деятельно раскаялись в содеянном, полностью загладили причиненный потерпевшему вред», говорится в документах суда. Уголовное дело прекращено.

«Я не даю комментариев по этому поводу», — цитирует Соловьева Р-Спорт.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.