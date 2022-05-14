Президент УЕФА предрек столетний откат российского футбола

Возможный переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола отбросит российский футбол на сто лет назад, заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александр Чеферин.

«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС, поскольку это означало бы откат российского футбола на сто лет назад», — сказал Чеферин в интервью словенскому агентству STA.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в конце февраля отстранили сборную России и российские клубы от международных соревнований. Из-за этого российская сборная была исключена из числа участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира.

Исполком УЕФА 2 мая отстранил Россию от участия во всех международных турнирах в сезоне 2022/23, а также отклонил заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032. Так, например, российские клубы не сыграют в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что поддерживает вхождение российских спортивных федераций в азиатские организации при условии, что это поможет им избежать проблем, связанных с политической ангажированностью.