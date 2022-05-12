Android 13 сообщит о предстоящем землетрясении

Android 13 сможет самостоятельно реагировать на изменения в окружающей среде и вызывать службу спасения. В частности, операционную систему оснастили функцией оповещения о надвигающихся землетрясениях.

На презентации для разработчиков Google I/O анонсирована новая система предупреждения о землетрясениях для Android 13. Она использует встроенные в смартфоны акселерометры для сбора данных о надвигающемся катаклизме.

Система в постоянном режиме анализирует данные акселерометра и при получении колебаний, схожих с форшоками (предварительными толчками), уведомляет владельца гаджета и направляет координаты устройства на сервера Google для оповещения экстренных служб.

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Новый функционал доступен для стран с высокой сейсмической активностью, список постепенно будет расширяться. Скачать бета-версию операционной системы можно на любое поддерживаемое устройство с 11 мая на странице бета-устройств Android 13.