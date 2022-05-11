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Фигуристы Трусова и Кондратюк намекнули на романтические отношения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Марка Кондратюка

Российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк опубликовали в социальных сетях романтические фотографии из отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах, но публично не заявляли, что начали встречаться.

18-летний Кондратюк выложил фото, на котором он сидит на бархане в пустыне и обнимает Трусову. Спортсмен подписал фотографию смайликом с сердечком.

17-летняя Трусова опубликовала снимок, на котором она стоит в обнимку с Кондратюком на фоне небоскреба Бурдж-Халифа.

На Олимпиаде в Пекине Трусова завоевала серебро в индивидуальных соревнованиях, впервые в истории исполнив пять четверных прыжков. Кондратюк взял золото в командных соревнованиях, а в личном первенстве занял 15-е место.

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