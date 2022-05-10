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Microsoft прекратила поддержку самой стабильной версии Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft прекратила поддержку Windows 10 версии 20H2, которая неофициально считается самой стабильной среди всех вариантов «десятки».

С 10 мая 2022 года компьютеры с Windows 10 20H2 прекращают получать обновления безопасности, а служба поддержки будет лишь советовать установить большее свежую версию операционной системы, сообщается в блоге разработчиков.

20H2 появилась в октябре 2020 года и принесла пользователям Windows 10 множество новых функций, включая изменения меню «Пуск» и панели задач, улучшенные уведомления и расширенные возможности для планшетов.

Также она стала первой версией Windows 10 с предустановленным браузером с Edge на основе Chromium. Разработчики отмечают, что ее плановое обслуживание подошло к концу, система нуждается в обновлении на более современную версию 21H2.

При этом Windows 10 20H2 в версиях Enterprise, Education и IoT Enterprise все-таки продолжат получать официальную поддержку до 9 мая 2023 года.

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