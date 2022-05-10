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Названы самые выгодные для продажи подержанные смартфоны

Источник:
SellCell
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Фото: © Apple

Эксперты исследовательской компании SellCell назвали самые выгодные для продажи флагманские подержанные смартфоны. Для этого они оценили, как сильно обесцениваются гаджеты после покупки.

Так, смартфон Samsung Galaxy S22 обесценился на 47%, тогда как стоимость iPhone 13 упала всего на 16%, указывается в исследовании. В итоге iPhone 13 оказался в три раза выгоднее для перепродажи, чем флагман от южнокорейской компании.

Кроме этого, резко подешевел Pixel 6 — смартфон от Google обесценился на 42%. Самым невыгодным оказался Samsung Galaxy S22+, который стал стоить на 58% меньше своей изначальной стоимости всего через два месяца после запуска.

Самое выгодное устройство для перепродажи по итогам исследования — iPhone 13 Pro Max на 128 ГБ, который в итоге потерял всего 3,8% от стоимости.

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Snikolas

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Disobedient

А я и не верю вариантов развития множество , твой вырожденец кликушеством занимается.

Disobedient

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karuto

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