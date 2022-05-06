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Юная фигуристка шесть раз сходила в школу за год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Победительница первенства России по фигурному катанию Мария Гордеева рассказала, что только шесть раз посещала занятия в школе в этом учебном году.

«Недавно зашла в электронный дневник, там можно посчитать все свои походы в школу. С сентября по апрель их оказалось шесть штук», — сказала Гордеева в «Матч ТВ».

По ее словам, в начальной школе она ходила максимум на один урок в день, что очень нервировало ее учительницу. Сейчас же «ходить совсем не получается».

Фигуристка отметила, что не забрасывает школьную программу. «Занимаюсь с репетиторами. Плюс испанский учу дополнительно», — сказала она.

Гордеевой 12 лет. В этом году выиграла первенства России и Москвы и в старшей, и в младшей возрастных группах. Фигуристка владеет четверными сальховом и тулупом. Ее тренирует Сергей Давыдов.

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Спорт #Зимние виды #Образование
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