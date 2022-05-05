Twitter позволит делиться постами с избранными пользователями

Twitter тестирует новую функцию Circle, позволяющую делиться постами с заранее определенным кругом пользователей. Он работает как аналог списка близких друзей в некоторых соцсетях.

Создать можно только один круг и включить в него до 150 пользователей, сообщается на странице справки по Twitter Circle. При написании нового поста соцсеть предложит выбрать: опубликовать его классическим способом или сделать доступным только для ограниченного списка людей.

Добавить в Circle можно любого пользователя, при этом он не будет проинформирован и не сможет из него удалиться. Просмотреть полный список участников круга может только его создатель. Ответы на посты в круге будут общедоступны, если у пользователей не настроена повышенная приватность или не активирована защита аккаунта.

Twitter Circle находится на ранней стадии разработки и тестируется по всему миру в версиях для Android и iOS. Пользователи, допущенные к бета-тесту, могут увидеть возможность создать круг получателей при публикации нового твита.